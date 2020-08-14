Гризманн остался на скамейке на игру против Баварии

Стали известны стартовые составы команд на поединок четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА между каталонской Барселоной и мюнхенской Баварией.

Роскошное противостояние двух команд, которые, на фоне остальных участников четвертьфинала Лиги чемпионов, побеждали в данном турнире, будет украшать вечер пятницы. Барселона выступит в качестве хозяев на лиссабонском "Жозе Альваладе", а в соперниках у "сине-гранатовых" будет мюнхенская Бавария, для которой лондонский Челси стал лишь придорожным камнем на пути к желанному титулу.

Если у Баварии изменений после предыдущей игры с "пенсионерами" не наблюдается, то вот Барселона пошла на неожиданные шаги. В центре поля от каталонцев в этот вечер ожидается увидеть ромб, нижней вершиной которого станет вернувшийся в обойму после дисквалификации Бускетс, а верхней — Артуро Видаль. Гризманн не был включен в основной состав решением Кике Сетьена.

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Бускетс — Роберто, де Йонг — Видаль — Месси, Суарес.

Запасные: Нето, Пенья, Ракитич, Дембеле, Гризманн, Фирпо, Пуч, Фати, Араухо, Мончу, Мингеса, Рейс.

Бавария: Нойер — Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис — Горецка, Тиаго — Гнабри, Мюллер, Перишич — Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Хоффманн, Одриосола, Зюле, Мартинес, Коутиньо, Кюизанс, Эрнандес, Толиссо, Коман, Зиркзее, Мусиала.

Матч Барселона — Бавария начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.