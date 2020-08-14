Лион может опротестовать назначение судьи на матч с Ман Сити

Очень занимательная история получается с назначением на четвертьфинал Лиги чемпионов арбитра Данни Маккели.

15 августа в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов Манчестер Сити сразится с Лионом. Арбитром этой встречи назначен нидерландский арбитр Данни Маккели.

В связи с этим разговоры об арбитре начались еще до стартового свистка. Все дело в том, что поражение Лиона выгодно клубу из страны Маккели — амстердамскому Аяксу.

В случае победы Сити Аякс автоматически попадает в групповой этап Лиги чемпионов. Если же победит Лион, то нидерландцам придется стартовать со стадии плей-офф.

Выходит, что присутствует конфликт интересов. Вполне вероятно, что Маккели снимут с матча в ближайшие часы.

На Football.ua будет доступен онлайн поединка Ман Сити — Лион.