Адамс: Игроки Лейпцига очень взволнованы

Хавбек поделился эмоциями после поединка.

Полузащитник Лейпцига Тайлер Адамс, который забил решающий гол в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Атлетико, поделился своими впечатлениями после игры.

"Мы действительно очень взволнованы. Мы знаем, что ПСЖ — отличная команда .Мы видели, что они сделали в игре против Аталанты, и у них действительно хорошие игроки".

"Теперь речь идет о правильном восстановлении, о том, чтобы мысленно настроить себя и поработать над планом игры. Мы уверены в себе, вы это видели в прошедшем матче", — приводит слова Адамса BBC.

Ранее свое мнение о матче высказал главный тренер "быков" Юлиан Нагельсманн.