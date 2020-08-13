Диего Коста — в основе Атлетико на матч против РБ Лейпциг

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов между немецким РБ Лейпциг и испанским Атлетикол.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне решил оставить в запасе на матч против РБ Лейпциг Альваро Морату и Жоау Фелиша. Вместо них впереди сыграют Диего Коста и Маркос Льоренте. Также отметим отсутствие в основном составе Томаса Партея, место которого займет Эктор Эррера.

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Лаймер, Забитцер, Кампль, Анхелиньо — Ольмо, Нкунку — Поульсен

Запасные: Мвого, Чаунер, Орбан, Айдара, Форсберг, Адамс, Лукман, Шик, Мукиэле, Борквоски, Вош

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Хименес, Лоди — Коке, Эррера, Сауль, Феррейра Карраско — Льоренте, Коста

Запасные: Адан, Ариас, Партей, Фелиш, Мората, Лемар, Шапоньич, Фелипе, Витоло, Эрмосо, Санчес, Мойя

Матч РБ Лейпциг — Атлетико начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.