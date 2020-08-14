Барселона — Бавария. Накануне

Football.ua предлагает вашему вниманию анонс поединка 1/4 финала Лиги чемпионов.

Сегодня, 13 августа, состоится один из самых интригующих поединков на этой стадии Лиги чемпионов.

Пятница, 22:00, Эштадиу да Луж, Лиссабон. Арбитр встречи — Дамир Скомина (Словения).

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Ух какое зрелище нас сегодня с вами ждет! Матч, который вполне достоин финала, состоится уже на стадии четвертьфинала. Один из постоянных фаворитов Лиги чемпионов сойдет с дистанции по итогам сегодняшнего поединка, а победитель обретет уверенность и станет одним из главных (если не главным) фаворитом турнира.

Обе команды свои последние матчи провели 8-го августа, так что в этом контексте они равны друг перед другом. Барселона на пути 1/8 финала преодолела барьер в виде Наполи, а Бавария не оставила никаких шансов Челси. Немцы сейчас находятся в потрясающей форме и именно их многие называют главными фаворитами нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Если говорить о кадровой составляющей, то Барселона подходит к игре практически без проблем — не сыграет лишь травмированный Самуэль Умтити, но его выход и не ожидался. Хорошая новость — возвращение в состав Серхио Бускетса, который матч против Наполи пропустил из-за дисквалификации. В остальном же Кике Сетьен наверняка выпустит тот же состав, что и с Наполи.

У Баварии одна проблема — травма Бенжамена Павара, которая вынуждает Йосуа Киммиха снова переместиться из опорной зоны на правый фланг обороны. Скорее всего, Ханси Флик выпустит ровно тот состав, который играл против Челси несколько дней назад. Никаких замен не предвидится. Правда, есть небольшие проблемы со здоровьем у Альфонсо Дэвиса, но он, скорее всего, все-таки сможет сыграть. В противном случае его подменит Давид Алаба, а в паре с Боатенгом тогда выйдет Люка Эрнандес или Никлас Зюле.

Смотря на составы команд, не может не радовать тот факт, что нас ждут яркие противостояние футболистов высочайшего класса буквально на всех позициях. Ну а вишенкой на торте станет противостояние Лео Месси и Роберта Левандовски. Конечно, речь идет не о их единоборствах друг против друга, а о голах. Кто же из них поведет команду за собой и выведет ее в полуфинал? Или же на первый план выйдут другие футболисты?

И Бавария, и Барселона любят подолгу владеть мячом и вряд ли сегодня одна из команд будет подстраиваться под другую. Соперники постараются сыграть в свой футбол с позиции силы, но, в то же время, очевидно, что оба коллектива будут думать об обороне чаще обычного. Цена ошибки очень велика и второго матча для исправления оплошностей уже не будет. Все решится уже сегодня.

Ориентировочные составы:

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич, Бускетс, де Йонг — Месси, Суарес, Гризманн

Бавария: Нойер — Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис — Горецка, Тиаго — Гнабри, Мюллер, Перишич — Левандовски.

Травмированы: Умтити — Павар

Под вопросом: Дембеле — Дэвис

Интересные факты:

- Бавария выиграла 8 последних матчей в Лиге чемпионов.

- Барселона не проигрывала в 8 последних матчах Лиги чемпионов.

Мнение тренеров:

Кике Сетьен (Барселона): "Все соперники сильны, и все игры будут непростыми. Пробиться в полуфинал будет сложно как для Баварии, так и для нас. Это отличная команда, но мы тоже".

Ханси Флик (Бавария): "Мы будем готовиться к Барселоне, как и к любому другому сопернику. Мы хотим снова показать свои сильные стороны, быть на 100% сосредоточенными и продемонстрировать свой класс в матче. Мы не фокусируемся только на Месси, ведь нам нужно изучить каждого игрока".