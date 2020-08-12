Мастерский гол Пашалича в ворота ПСЖ, который вывел вперед Аталанту

Бергамаски минимально обыгрывают ПСЖ по итогам первого тайма.

Аталанте противостоит Пари Сен-Жермен в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, где по итогам первого тайма бергамаски минимально ведут в счете благодаря голу Марио Пашалича (1:0).

На 27-й минуте хорватский хавбек получил мяч в штрафной соперника, после чего он в одно касание нанес удар в левый верхний угол ворот. Справиться с этим ударом Навасу не удалось.

Стоит отметить, что этот гол стал для Пашалича 12-м в текущем сезоне. Для него данный результат является лучшим в карьере.

Вашему вниманию видео гола Марио Пашалича:

Напомним, что следить за событиями матча Аталанта — ПСЖ вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.