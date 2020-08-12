Ренн не будет соперником Динамо в квалификации к Лиге чемпионов

Французский клуб напрямую вышел в групповой этап.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы остались только те команды, которые обеспечили себе путевку в Лигу чемпионов через внутреннее первенство.

В таком случае УЕФА отправляет в группу вместо победителя Лиги Европы третью команду пятой ассоциации, коим и оказался Ренн.

Это означает, что Ренн не будет играть в квалификации к Лиге чемпионов, а попал напрямую в групповой этап. Французский клуб совершенно точно не будет соперником киевского Динамо на пути в группу.

Отметим, что возможными соперниками Динамо по третьему раунду остаются АЗ, Виктория Плзень, ПАОК, Локомотива Загреб, Рапид Вена и Гент.