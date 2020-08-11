Тухель: У Аталанты уникальный стиль игры

Наставник ПСЖ высказался о следующем матче против Аталанты.

Аталанта встретится с Пари Сен-Жермен в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Главный тренер парижского гранда Томас Тухель поделился ожиданиями от данного противостояния.

"Играть против Аталанты очень непросто. Испытание предстоит трудное, но шансы есть всегда. На первый план выйдут тактика и психология. На последней тренировке мы работали над концентрацией и поднятием командного духа. У нас сплоченный коллектив, мы бьемся друг за друга, вместе побеждаем и вместе проигрываем".

"В течение следующих десяти дней после выездного поражения от Боруссии в 1/8 финала я почувствовал, что мы растем как команда. В результате мы смогли переломить ход противостояния. Было очень сложно — много травмированных, пустой стадион. Но мы справились, и это вдохнуло в нас уверенность. Мы тогда сделали большой шаг вперед".

"У Аталанты уникальный стиль игры. Можно сказать, что ее футболисты играют один на один с соперниками на всех участках поля. При атаках на половине поля оппонента находятся семь игроков Аталанты. Это отличная команда, которая очень много забивает. Мы будем стараться найти свободное пространство, но нужно показать свой лучший футбол", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Аталанта — ПСЖ состоится 12 августа в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.