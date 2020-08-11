Маркиньос: Смогли подготовиться к Аталанте наилучшим образом

Защитник ПСЖ высказался о следующем матче против Аталанты.

Аталанта встретится с ПСЖ в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Центральный защитник парижского клуба Маркиньос поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Думаю, что мы смогли подготовиться к матчу наилучшим образом. Все мотивированы до предела и рвутся в бой. Тренировались очень упорно и вроде бы вышли на пик формы. Мы будем действовать храбро, но спокойно, и сделаем все для победы", — приводит слова Маркиньоса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Аталанта — ПСЖ состоится 12 августа в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.