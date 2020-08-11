Гасперини: Я бы предпочел разыграть путевку в полуфинал по сумме двух встреч

Главный тренер Аталанты — о предстоящем матче против ПСЖ.

Джан Пьеро Гасперини дал свой комментарий накануне встречи против ПСЖ в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Необходимо сделать все возможное, чтобы достойно представить наш регион. Как я уже не раз говорил, всегда можно подарить людям улыбку".

"Учитывая нашу историю, я бы предпочел разыграть путевку в полуфинал по сумме двух встреч. Мы с ПСЖ ранее никогда не встречались и знакомы с соперником лишь по видеозаписям и прямым трансляциям. Но прежде в этой Лиге чемпионов мы всегда проводили лучше вторую игру — и с загребским Динамо, и с Шахтером, и с Манчестер Сити".

"Мы показали, что можно преуспеть в Лиге чемпионов, даже не обладая богатым еврокубковым опытом. Огромное значение имеют воля к победе, мотивация и самоотдача. И это всегда по душе любителям футбола. На нас лежит большая ответственность, и мы не имеем права разочаровать своих поклонников. Я говорю не о результате, а о том, что мы обязаны сыграть в свою силу, придерживаясь собственных ценностей", — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

Матч Аталанта — ПСЖ состоится 12 августа в 22:00 по киевскому времени.