Месси забил гол, оставив не у дел всю оборону Наполи

Аргентинский форвард увеличил превосходство Барселоны в счете после впечатляющего сольного прохода.

Барселона принимает на своем поле Наполи в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

После спорного гола Клемана Ленгле, каталонскому гранду удалось увеличить преимущество в счете на 23-й минуте.

Нападающий Лионель Месси ворвался в штрафную соперника, обыграл трех защитников и нанес удар, который не удалось заблокировать другим игрокам Наполи и парировать Давиду Оспине.

Видео гола Лионеля Месси:

Отметим, что по итогам первого тайма Барселона обыгрывает Наполи со счетом 3:1. Следить за событиями этого матча вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.