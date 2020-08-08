Месси забил гол, оставив не у дел всю оборону Наполи

Барселона принимает на своем поле Наполи в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.
После спорного гола Клемана Ленгле, каталонскому гранду удалось увеличить преимущество в счете на 23-й минуте.
Нападающий Лионель Месси ворвался в штрафную соперника, обыграл трех защитников и нанес удар, который не удалось заблокировать другим игрокам Наполи и парировать Давиду Оспине.
Видео гола Лионеля Месси:
Отметим, что по итогам первого тайма Барселона обыгрывает Наполи со счетом 3:1. Следить за событиями этого матча вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.