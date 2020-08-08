Киммих вернется на правый фланг обороны в ответной игре с Челси

Стали известны стартовые составы команд на ответный поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА между мюнхенской Баварией и лондонским Челси.

Стартовым составом на ответную игру с лондонским Челси Ханс-Диттер Флик мог удивить только лишь того, кто был не в курсе о травме французского защитника Бенжамена Павара. Йосуа Киммих по этой причине был отправлен на родную для себя позицию правого оборонца, а его место в центре поля передано Тиаго, которого слухи активно сватают в Ливерпуль. На левом фланге атаки Баварии отмечаем выход Перишича, аренда которого из миланского Интера заканчивается в последний день текущего лета.

У Челси ротация в старте достаточно глубокая. Коллективу Лэмпарда необходимо отыграть, как минимум, три пропущенных мяча, а делать они это будут с Абрахамом и Хадсоном-Одои в линии атаки с первых минут. Заметен и выход в старте Нголо Канте, который редко попадал в основу при новом тренере в этом сезоне. Алонсо дисквалифицирован, Аспиликуэта травмирован, поэтому на флангах обороны Челси в этот вечер сыграют Джеймс и Эмерсон, да и сама схема приобретет характер присутствия четырех защитников.

Бавария: Нойер — Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис — Горецка, Тиаго — Гнабри, Мюллер, Перишич — Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Хоффманн, Одриосола, Зюле, Мартинес, Коутиньо, Кюизанс, Эрнандес, Толиссо, Тилльман, Мусиала, Аррей-Мби.

Челси: Кабальеро — Джеймс, Кристенсен, Зума, Эмерсон — Баркли, Канте, Ковачич — Хадсон-Одои, Абрахам, Маунт.

Запасные: Аррисабалага, Камминг, Рюдигер, Жиру, Батшуайи, Томори, Броджа, Лоуренс, Маттсен, Бейт, Симеу.

Матч Бавария — Челси начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.