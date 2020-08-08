Инсинье готов сыграть против Барселоны с первых минут

Несмотря на опасения касаемо того, что капитан Наполи Лоренцо Инсинье не сможет сыграть в ответном матче против Барселоны, вингер успел восстановиться и выйдет на поединок в стартовом составе. В остальном же главные тренеры команд обошлись без сюрпризов, выпустив оптимальные на данный момент составы.
Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Роберто, Ракитич, де Йонг — Месси, Суарес, Гризманн
Запасные: Нето, Пенья, Фирпо, Пуч, Фати, Араухо, Мончу, Мингеса, де ла Фуэнте, Рейс, Орельяна
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Руис, Демме, Зьелински — Кальехон, Мертенс, Инсинье
Запасные: Мерет, Карнезис, Аллан, Льоренте, Лосано, Эльмас, Луперто, Максимович, Политано, Хисай, Лоботка, Милик
Матч Барселона — Наполи начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.