Инсинье готов сыграть против Барселоны с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Наполи.

Несмотря на опасения касаемо того, что капитан Наполи Лоренцо Инсинье не сможет сыграть в ответном матче против Барселоны, вингер успел восстановиться и выйдет на поединок в стартовом составе. В остальном же главные тренеры команд обошлись без сюрпризов, выпустив оптимальные на данный момент составы.

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Роберто, Ракитич, де Йонг — Месси, Суарес, Гризманн

Запасные: Нето, Пенья, Фирпо, Пуч, Фати, Араухо, Мончу, Мингеса, де ла Фуэнте, Рейс, Орельяна

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Руис, Демме, Зьелински — Кальехон, Мертенс, Инсинье

Запасные: Мерет, Карнезис, Аллан, Льоренте, Лосано, Эльмас, Луперто, Максимович, Политано, Хисай, Лоботка, Милик

Матч Барселона — Наполи начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.