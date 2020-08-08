Голлини пропустит матч против ПСЖ из-за повреждения

Итальянский вратарь травмировал коленные связки.

Голкипер Аталанты Пьерлуиджи Голлини пропустит матч против ПСЖ в четвертьфинале Лиги чемпионов из-за проблем со здоровьем, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Итальянский вратарь получил повреждение коленных связок и не успеет восстановиться ко встрече с парижанами. Точные сроки восстановления 25-летнего стража ворот станут известны в ближайшие дни.

В этом сезоне Голлини провел 41 поединок в составе "черно-синих", пропустив 57 голов.

Матч Аталанта – ПСЖ состоится в Лиссабоне на Эштадиу да Луж в среду, 12 августа.

Ранее сообщалось, что полузащитник Аталанты Йосип Иличич намерен завершить карьеру.