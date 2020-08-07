Депай — первый футболист, который забил и привез пенальти в одном матче Лиги чемпионов

Нападающий Лиона отличился голом, так и негативным действием для своей команды.

В рамках 1/8 Лиги чемпионов Ювентус принимает Лион.

На 12-й минуте игры Мемфис Депай реализовал одиннадцатиметровый, исполнив в стиле "паненки".

Однако уже в концовке первого тайма капитан Лиона сыграл рукой в своей штрафной, за что арбитр назначил пенальти в ворота его команды. Приговор успешно исполнил Криштиану Роналду.

Это означает, что Депай – первый футболист, который забил и привез пенальти в одном матче ЛЧ, с того времени, как такую статистику ведет Opta (с сезона-2003/04).

Матч Ювентус — Лион начался в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.