Флик: При всем уважении к Челси нужно будет сосредоточиться на своих сильных сторонах

07 августа 2020

Ханси Флик, фото УЕФА

Главный тренер мюнхенцев дал комментарий перед игрой против "синих".

Ханси Флик с уважением относится к Челси и настраивает своих подопечных на то, чтобы полностью выложиться  матче.

"Мы уважаем Челси. Мы видели, как эта команда играла после возобновления чемпионата. Мы будем играть так же, как и всегда. При всем уважении к сопернику нужно будет сосредоточиться на своих сильных сторонах.

Мы всегда сосредоточены на все 100 процентов на следующем матче. Никогда не задумываемся над тем, что может быть дальше. Хотим побеждать в каждом матче и переносить позитивный настрой на каждую следующую игру.

Еще со времен Лама крайние защитники у нас часто подключаются к атакам. Дэвис и Киммих во встрече с Челси предоставят нам дополнительные возможности в нападении.

Перишич в нападении более динамичен, а Коутиньо лучше работает с мячом и способен сыграть на разных позициях, в том числе на позиции десятки позади Левандовски. С составом я определюсь завтра", — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Матч Бавария — Челси состоится в субботу, 8-го августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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