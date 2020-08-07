Лампард: Не думаю, что есть резон бежать вперед без оглядки

Главный тренер Челси — о предстоящем матче против Баварии.

Фрэнк Лампард рассказал о кадровой ситуации, а также поделился своим мнением касательно предстоящей встречи.

"Пулишич, Аспиликуэта, Педро и Виллиан не сыграют. Лофтус-Чик и Канте в команде и готовы выйти на поле".

"Не думаю, что есть резон бежать вперед без оглядки или наоборот запираться. Мы хотим грамотно провести матч в целом. Когда соперничаешь с таким сильным оппонентом, должен играть на очень высоком уровне. В первом матче у нас это не вышло".

"Если бы я в работе с футболистами использовал короткие истории из своей игровой карьеры, то быстро бы их утомил. Но я хочу показать им, что ход поединка всегда можно изменить, чтобы они могли попытаться сделать нечто особенное", — приводит слова Фрэнка Лампарда официальный сайт УЕФА.

Матч Бавария — Челси пройдет 8 августа в 22:00 по киевскому времени.