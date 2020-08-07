Рюдигер: Мы в том положении, когда нам нечего терять

Защитник Челси — о предстоящем матче против Баварии.

Антонио Рюдигер настраивает свою команду на то, что нужно побороться за выход в следующий раунд. Напомним, что первая встреча завершилась в пользу Баварии (3:0).

"Мы в том положении, когда нам нечего терять. На нас не давит ответственность, и это может сыграть нам в плюс. Надо просто выйти на поле и постоять за свою честь".

"Думаю, это нормально, что люди нас критикуют за обилие мячей, пропущенных в первом матче. Такие вещи надо анализировать, работать над ними и становиться сильнее".

"Бавария — сильная команда, мы все это знаем. Встреча будет тяжелой, но надо выйти на газон, постоять за себя и сыграть так, чтобы не было стыдно", — приводит слова Антонио Рюдигера официальный сайт УЕФА.

Матч Бавария — Челси пройдет 8 августа в 22:00 по киевскому времени.