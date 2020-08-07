Сетьен: Чем чаще мы будем владеть мячом, тем больше шансов у нас не пропустить

Главный тренер "сине-гранатовых" дал комментарий накануне игры против Наполи.

Кике Сетьен доволен последним тренировочным занятием Барселоны и собирается контролировать мяч в матче с Наполи большую часть времени.

"Чемпионат мы закончили с позитивным настроем. И мне, и игрокам была нужна пауза, потому что мы провели очень много матчей без перерыва, что, конечно, влияло на команду. Однако сейчас, как мне кажется, у нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к этой встрече, восстановиться физически, взять несколько выходных и вернуться с новыми силами. Это благоприятно сказалось на тренировочном процессе, в рамках которого мы провели максимально плодотворную подготовку.

В идеале хотелось бы читать игру и в нужный момент проводить нужные комбинации. Выбор этих моментов чрезвычайно важен. Чем чаще мы будем владеть мячом, тем больше шансов у нас не пропустить. Как только соперник будет получать мяч, будем стараться действовать в обороне как можно более плотно", — приводит слова Сетьена официальный сайт УЕФА.

Матч Барселона — Наполи состоится в субботу, 8-го августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.