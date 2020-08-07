Ювентус будет отыгрывать пропущенный от Лиона мяч с Игуаином на острие

Стали известны стартовые составы команд на ответный поединок 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА между туринским Ювентусом и французским Лионом.

Главным элементом ротации старого состава от Маурицио Сарри перед ответной игрой с французским Лионом стал выход с первых минут Гонсала Игуаина. При этом, травма Дугласа Косты открыла возможность для Федерико Бернардески исправить негативное впечатление от своей игры в последних поединках.

У Лиона, после поражения в последнем в истории розыгрыше Кубка французской лиги от ПСЖ в серии пенальти, наблюдается лишь выход с первых минут Экамби вместо Дембеле.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич, Рабио — Бернардески, Игуаин, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Кьеллини, Рэмси, Дибала, Данило, Матюиди, Ругани, Оливьери, Мураторе.

Лион: Лопеш — Денайер, Марсело, Марсал — Бруно — Дюбуа, Какере, Ауар, Корне — Экамби, Депай.

Запасные: Тэтэрушану, Дьоман, Андерсен, Рафаэль, Дембеле, Траоре, Мендес, Рейн-Аделаид, Жан Лукас, Тете, Бар, Шерки.

Матч Ювентус — Лион начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.