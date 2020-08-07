Зинченко остался в запасе Манчестер Сити на матч против Реала

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Реалом.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не предоставил шанс Александру Зинченко сыграть против мадридского Реала с первых минут. Испанский специалист предпочел выпустить в основном составе номинального правого защитника Жоау Канселу. Кроме того, неожиданно остался в запасе Давид Силва. Его место на поле займет Илкай Гюндоган.

Зинедин Зидан же обошелся без сюрпризов. Главный тренер Реала выпустит с первых минут тот состав, который и прогнозировали многие СМИ.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Канселу — де Брюйне, Родри, Гюндоган — Фоден, Габриэль Жезус, Стерлинг

Запасные: Браво, Стоунз, Зинченко, Б. Силва, Д. Силва, Марез, Отаменди, Гарсия, Дойл, Харвуд-Беллис, Палмер, Бернабе

Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитан, Варан, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Родриго, Бензема, Азар

Запасные: Ареола, Альтубе, Начо, Марсело, Вальверде, Васкес, Йович, Асенсио, Б. Диас, Иско, Винисиус, Эрнандес

Матч Манчестер Сити — Реал начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.