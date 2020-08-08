Бавария — Челси. Накануне

Football.ua анонсирует ответный матч 1/8 Лиги чемпионов между мюнхенским и лондонским коллективами.

Челси необходимо сотворить чудо, чтобы выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов и отыграть разницу в три гола.

Бавария — Челси

8 августа, 22:00, Альянц Арена, Мюнхен. Арбитр встречи - Овидиу Хацеган. Первый матч — 3:0

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Будем откровенны, у Челси практически нет шансов. Подопечные Фрэнка Лампарда должны совершить самое настоящее чудо, чтобы выйти в следующую стадию Лиги чемпионов. 4 июля был сыгран последний официальный матч Баварией – подопечные Ханса Флика разгромили Байер (4:2) в финале Кубка Германии. Что касается "синих", то они 1 августа противостояли Арсеналу в финале Кубка Англии. Несомненно, к предстоящей игре Челси должен быть лучше готов, но есть одно, но очень серьезно "но" – травмы.

Из-за повреждения не сможет сыграть капитан Сезар Аспиликуэта. Повреждение у, пожалуй, лучшего атакующего полузащитника Челси Кристиана Пулишича – он выбыл на четыре-пять недель. Недоступны Педро, Лофтус-Чик и Гилмор, а Виллиан, похоже, уже сыграл свою последнюю игру за "синих" – у него травма, а также он близок к переходу в Арсенал и должен подписать с "канонирами" трехлетний контракт, чего ему не смог предложить Челси.

Помимо упомянутых футболистов, также вне игры Маркос Алонсо и Жоржиньо из-за дисквалификаций: в первой игре был удален испанец, а у итальянца перебор желтых карточек. Как минимум восемь игроков Челси пропускают ответную игру с Баварией, а это еще при том, что Нголо Канте под вопросом. Если француз и примет участие в игре, то будут вопросы по его кондициям – он давно не играл, да и есть ли смысл рисковать уже столь травматичным футболистом в игре, которая, откровенно говоря, ничего не решит?

У Баварии есть свои кадровые проблемы: не сыграют Павар, Коман и Зюле, однако их есть кем заменить, а комфортное преимущество в первой игре позволяет особо не беспокоиться за результат.

Учитывая огромные проблемы Челси в обороне, можно не сомневаться, что атакующая мощь Баварии найдет подход к воротам Вилли Кабальеро. К слову, ожидается, что именно аргентинец займет место на посту №1, а не Кепа Аррисабалага, который, как и Виллиан, вероятно, провел уже свою последнюю игру за Челси.

Теоретически, быстрый гол от лондонской команды мог бы вернуть интригу в противостояние, но будем объективны – травмы, дисквалификации и неорганизованность в обороне лишают всяческих шансов подопечных Фрэнка Лампарда. Провести достойно игру и по возможности минимально победить – это самая высокая планка в предстоящей игре для "синих". А как оно будет на поле – покажет игра.

Обзор первого матча на Стэмфорд Бридж:

Ориентировочные составы:

Бавария: Нойер — Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис — Горецка, Алькантара — Перишич, Мюллер, Гнабри — Левандовски

Челси: Кабальеро — Зума, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Баркли, Ковачич, Эмерсон — Хадсон-Одои, Жиру, Маунт

Не сыграют: Павар, Коман, Зюле — Аспиликуэта, Пулишич, Педро, Лофтус-Чик, Гилмор, Виллиан, Алонсо, Жоржиньо (оба — дисквалифицированы)

Под вопросом: ... — ...

Интересные факты:

Бавария выиграла последние семь встреч в Лиге чемпионов.

Бавария не проигрывает Челси в последних пяти играх во всех турнирах.

Тренеры говорят:

Ханс Флик (Бавария): "Мы уважаем Челси. Мы видели, как эта команда играла после возобновления чемпионата. Мы будем играть так же, как и всегда. При всем уважении к сопернику, нужно будет сосредоточится на своих сильных сторонах. Мы всегда сосредоточены на все 100 процентов на следующем матче. Никогда не задумываемся над тем, что может быть дальше".

"Хотим побеждать в каждом матче и переносить позитивный настрой на каждую следующую игру. Еще со времен Лама крайние защитники у нас часто подключаются к атакам. Дэвис и Киммих во встрече с Челси предоставят нам дополнительные возможности в нападении".

Фрэнк Лампард (Челси): "Не думаю, что есть резон бежать вперед без оглядки или наоборот запираться. Мы хотим грамотно провести матч в целом. Когда соперничаешь с таким сильным оппонентом, должен играть на очень высоком уровне. В первом матче у нас это не вышло".

"Если бы я в работе с футболистами использовал короткие истории из своей игровой карьеры, то быстро бы их утомил. Но я хочу показать им, что ход поединка всегда можно изменить, чтобы они могли попытаться сделать нечто особенное".