Лацио получил путевку в Лигу чемпионов после вылета Ромы из Лиги Европы

Лацио получил путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон после вылета Ромы из Лиги Европы от Севильи.
До этого гарантировано Италию в самом престижном турнире Старого света должны были представлять Ювентус, Интер, Аталанта.
Лацио же мог остаться без Лиги чемпионов, если бы Наполи выиграл Лигу чемпионов, а Рома — Лигу Европы, ввиду того, что от одной страны в турнире могут участвовать лишь пять команд.
Отметим, что Рома отправится в групповой этап Лиги Европы благодаря занятому пятому месту в Серии А.