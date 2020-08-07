Лацио получил путевку в Лигу чемпионов после вылета Ромы из Лиги Европы

"Орлы" точно примут участие в следующем розыгрыше главного еврокубка.

Лацио получил путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон после вылета Ромы из Лиги Европы от Севильи.

До этого гарантировано Италию в самом престижном турнире Старого света должны были представлять Ювентус, Интер, Аталанта.

Лацио же мог остаться без Лиги чемпионов, если бы Наполи выиграл Лигу чемпионов, а Рома — Лигу Европы, ввиду того, что от одной страны в турнире могут участвовать лишь пять команд.

Отметим, что Рома отправится в групповой этап Лиги Европы благодаря занятому пятому месту в Серии А.