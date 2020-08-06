Депай: Лион не должен сомневаться в своем таланте

Форвард "ткачей" высказался о предстоящем матче с Ювентусом.

Ювентус встретится с Лионом в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Нападающий Лиона Мемфис Депай, восстановившийся после травмы, поделился ожиданиями от предстоящего противостояния и заявив о желании повторить успех прошлого матча.

"Я был травмирован долгое время. Пытался снова войти в ритм через товарищеские матчи. Завтра будет особенная игра, и мы сделаем все, чтобы пройти дальше".

"Я очень рад вернуться в команду. Сделаем все возможное, чтобы сыграть на таком же уровне, как в первом матче. У нас прекрасная команда, и мы не должны сомневаться в своем таланте", — приводит слова Депая официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч между Ювентусом и Лионом состоится в пятницу, 7 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этой встречи. Первый поединок во Франции завершился минимальной победой "ткачей".