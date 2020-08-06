Бонуччи: Сосредоточены на желании переломить ход противостояния с Лионом

Защитник Ювентуса высказался о предстоящем поединке против Лиона.

Ювентус встретится с Лионом в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Центральный защитник туринского клуба Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от предстоящего противостояния, заявив о готовности своей команды реабилитироваться после поражения в первом матче.

"Каждый из нас — словом, жестом, зарядом положительной энергии — может определить, как пойдет игра. Мы сосредоточены на этом матче и на желании переломить ход противостояния. Мы должны смореть только на себя самих", — приводит слова Бонуччи официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч между Ювентусом и Лионом состоится в пятницу, 7 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этой встречи. Первый поединок во Франции завершился минимальной победой "ткачей".