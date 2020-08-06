Сарри: Рады, что выиграли, возможно, самый трудный сезон Серии А в истории

Главный тренер туринцев дал комментарий перед игрой против Лиона.

Маурицио Сарри расстроен тем фактом, что ответный поединок против Лиона состоится без зрителей, но полагает, что пройти соперника возможно.

"Играть без болельщиков, в том числе и завтра, неприятно. Главному турниру в мире, Лиге чемпионов, они нужны еще больше. Давайте надеяться, что в ближайшем будущем условия позволят фанам вернуться на стадионы.

Лион защищается интенсивно и эффективно и опасно контратакует. Результат первого матча позволяет им подходить к игре с расчетом на эти качества. Нас ждет очень тяжелый матч, но не невозможный.

Мы рады, что выиграли, возможно, самый трудный сезон Серии А в истории. Теперь было бы здорово поехать в Португалию и сыграть в финальной восьмерке. Это означало бы принадлежность к мировой элите.

Роналду? Он тренируется как надо, вчера забил потрясающий гол на тренировке. Он провел много матчей за короткое время, затем немного отдохнул и сейчас занимается интенсивно и энергично", — приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч между Ювентусом и Лионом состоится в пятницу, 7 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.