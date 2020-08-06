Сарри: Рады, что выиграли, возможно, самый трудный сезон Серии А в истории

Маурицио Сарри расстроен тем фактом, что ответный поединок против Лиона состоится без зрителей, но полагает, что пройти соперника возможно.
"Играть без болельщиков, в том числе и завтра, неприятно. Главному турниру в мире, Лиге чемпионов, они нужны еще больше. Давайте надеяться, что в ближайшем будущем условия позволят фанам вернуться на стадионы.
Лион защищается интенсивно и эффективно и опасно контратакует. Результат первого матча позволяет им подходить к игре с расчетом на эти качества. Нас ждет очень тяжелый матч, но не невозможный.
Мы рады, что выиграли, возможно, самый трудный сезон Серии А в истории. Теперь было бы здорово поехать в Португалию и сыграть в финальной восьмерке. Это означало бы принадлежность к мировой элите.
Роналду? Он тренируется как надо, вчера забил потрясающий гол на тренировке. Он провел много матчей за короткое время, затем немного отдохнул и сейчас занимается интенсивно и энергично", — приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА.
Напомним, что матч между Ювентусом и Лионом состоится в пятницу, 7 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.