Ювентус — Лион. Накануне

Football.ua рассказывает о предматчевых раскладах перед игрой "старой синьоры" и "ткачей".

У французского клуба остался только один путь в Лигу чемпионов следующего сезона – победа в турнире в сезоне нынешнем. И для начала "ткачам" нужно разобраться с чемпионом Италии.

Лион подходит к игре против Ювентуса с неплохим заделом – дома "ткачи" выиграли 1:0 благодаря голу Люка Тусара. Его, к слову, уже нет в команде – зимой хавбека продали в Герту, но он остался в клубе на правах аренды до конца июня. После этого "старая дама" не стала продлевать Лиону аренду своего самого дорогого новичка в истории клуба.

С другой стороны, по сравнению с первым матчем возвращается в состав капитан команды Мемфис Депай. Голландец должен быть сверхмотивирован в этой игре – ведь к желанию выйти в четвертьфинал прибавляется и то, что этот матч может стать его последним в футболке Лиона. СМИ утверждают, что именно в Мемфисе дортмундская Боруссия видит главного кандидата на замену Джейдона Санчо, если тот таки будет продан в Манчестер Юнайтед.

Ювентус подходит к игре без серьезных потерь. Похоже, что не сыграет Дуглас Коста, а также не будет Маттиа Де Шильо – эти потери нельзя назвать критическими для "старой синьоры".

Юве, как отметил бы Эспаньол, будет в этом матче лишен преимущества домашнего стадиона, ведь игра пройдет без зрителей. Однако коронавирус при этом дал "старой синьоре" куда более мощную карту: если не считать Кубка лиги с ПСЖ неделю назад (0:0, 5:6), Лион не играл в официальных матчах с 4-го марта.

Если посмотреть на последние результаты туринцев, то мы увидим поражения от Кальяри (0:2) и Ромы (1:3), а также победа в чемпионате с лишь одним очком отрыва от Интера. Но здесь стоит сделать важную оговорку: эти проигрыши случились уже после того, как туринцы за два тура до финиша гарантировали себе чемпионский титул.

В последнем туре Ювентус мог сражаться разве что за то, чтобы сделать Криштиану Роналду лучшим бомбардиром чемпионата. Португалец отставал от Чиро Иммобиле на четыре гола. Что же произошло на деле? Криштиану даже не оказалось в заявке. Очевидно, что Маурицио Сарри решил поберечь своего лидера, ожидая, что он сделает результат как год назад в матче с Атлетико. Тогда, напомним, "матрасники" дома победили 2:0, Диего Симеоне показал свой ставший знаменитым жест, а в ответной игре пришел черед Роналду делать хет-трик и отвечать Диего. Удастся ли туринцам камбэк в этот раз?

Тренеры говорят:

Маурицио Сарри, Ювентус: "Лион защищается интенсивно и эффективно и опасно контратакует. Результат первого матча позволяет им подходить к игре с расчетом на эти качества. Нас ждет очень тяжелый матч, но не невозможный.

Мы рады, что выиграли, возможно, самый трудный сезон Серии А в истории. Теперь было бы здорово поехать в Португалию и сыграть в финальной восьмерке. Это означало бы принадлежность к мировой элите".

Руди Гарсия, Лион: "Этот матч будет совсем не таким, как в прошлую пятницу. Мы очень рады, что играем на таком уровне, и очень хотим пройти в четвертьфинал. В Ювентусе много прекрасных игроков. Мы приехали сюда переполненными чувством скромности, но при этом у нас много амбиций".

Ориентировочные составы:

Ювентус: Щесны – Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро – Бентанкур, Рабио, Матюиди – Бернардески, Дибала, Роналду.

Лион: Лопеш – Дюбуа, Андерсен, Денайер, Марсал – Ауар, Мендес – Экамби, Рейн-Аделаид, Депай – Дембеле.

Не сыграют: Дуглас Коста, Де Шильо – Юссуф Коне.

Под вопросом: Дибала – Тете, Марсело.

прогноз 3:1

Евгений Музыка, Football.ua