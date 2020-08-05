лента новостей

18:58

Бэйл и Хамес — вне заявки на матч против Манчестер Сити

13:22

Каземиро: Отсутствие болельщиков в матче против Манчестер Сити может стать преимуществом для нас

18:17

Ювентус дозаявил Демирала на Лигу чемпионов

17:53

ПСЖ вывел Кавани и Менье из заявки на Лигу чемпионов

08:01

Фелиш вернется ко встрече с Лейпцигом

07:39

Ленгле: Барселона должна быть предельно сконцентрированной во встрече с Наполи

22:58

Азар рассказал о своем лучшем голе в Лиге чемпионов

22:50

Футболисты выйдут на матчи Лиги чемпионов со словами благодарности медикам

14:30

Девять игроков Челси не сыграют против Баварии

08:17

Венгер: Фавориты Лиги чемпионов? ПСЖ и Манчестер Сити