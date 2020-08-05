Бэйл и Хамес — вне заявки на матч против Манчестер Сити

В пятницу, 7 августа, Манчестер Сити примет Реал в рамках ответного матча 1/8 Лиги чемпионов.
Стала известна заявка "сливочных":
Вратари: Куртуа, Ареола, Альтубе.
Защитники: Карвахаль, Милитан, Серхио Рамос*, Варан, Начо, Марсело, Менди, Хави Эрнандес.
Полузащитники: Кроос, Модрис, Каземиро, Вальверде, Иско
Нападение: Азар, Бензема, Васкес, Йович, Асенсио, Браим, Винисиус, Родриго.
*Серхио Рамос отправился на матч в Манчестер в качестве зрителя – он не сыграет из-за дисквалификации.
Матч Манчестер Сити – Реал состоится 7 августа в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой "горожан" (2:1).