Бэйл и Хамес — вне заявки на матч против Манчестер Сити

05 августа 2020

ГАРЕТ БЭЙЛ, GETTY IMAGES

Стала известна заявка мадридской команды на предстоящую игру против "горожан".

В пятницу, 7 августа, Манчестер Сити примет Реал в рамках ответного матча 1/8 Лиги чемпионов.

Стала известна заявка "сливочных":

Вратари: Куртуа, Ареола, Альтубе.

Защитники: Карвахаль, Милитан, Серхио Рамос*, Варан, Начо, Марсело, Менди, Хави Эрнандес.

Полузащитники: Кроос, Модрис, Каземиро, Вальверде, Иско

Нападение: Азар, Бензема, Васкес, Йович, Асенсио, Браим, Винисиус, Родриго.

*Серхио Рамос отправился на матч в Манчестер в качестве зрителя – он не сыграет из-за дисквалификации.

Матч Манчестер Сити – Реал состоится 7 августа в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой "горожан" (2:1).

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