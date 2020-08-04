ПСЖ вывел Кавани и Менье из заявки на Лигу чемпионов

Парижане внесли изменения в список заявленных футболистов на европейский турнир.

Клубы, участвующие в розыгрыше Лиги чемпионов-2019/20, до третьего августа имели возможность внести незначительные изменения в свои списки заявленных футболистов на турнир, дозаявив максимум трех новых игроков.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Пари Сен-Жермен исключил из заявки на ЛЧ нападающего Эдинсона Кавани, контракт которого истек еще 30 июня, а также защитника Тома Менье, перешедшего на правах свободного агента в дортмундскую Боруссию.

При это, парижане дозаявили на турнир двух новых игроков, которыми стали защитник Митчел Баккер и форвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Напомним, ПСЖ пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где ему предстоит встретиться с Аталантой. Данное противостояние пройдет 12 августа в Лиссабоне.