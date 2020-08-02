Лидер Наполи травмировался перед матчем с Барселоной

Состояние Лоренцо Инсинье оценивается медицинским штабом неаполитанцев.

Наполи лишил Лацио призового места благодаря победе в заключительном туре итальянской Серии А (3:1), однако триумф неаполитанцев был омрачен травмой ключевого вингера Лоренцо Инсинье под занавес поединка.

29-летний итальянец получил мышечное повреждение в верхней области бедра, из-за чего он не смог продолжить матч. Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо высказался о состоянии своего подопечного.

"Инсинье разговаривал с врачом. Степень серьезности травмы оценят в течение 48 часов, после чего будут известны результаты. Надеюсь, все не так серьезно, как мы думали", — заявил Гаттузо в эфире Sky Sport Italia.

Стоит отметить, что Инсинье рискует пропустить ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны, который состоится в субботу, восьмого августа. Первая встреча этих коллективов в Италии завершилась вничью (1:1).