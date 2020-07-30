Гюндоган: Манчестер Сити будет успешен в Лиге чемпионов и без Агуэро

Хавбек рассказал о дальнейших выступлениях команды.

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган высказал свое мнение о грядущем матче против Реала в Лиге чемпионов, который пропустит форвард Серхио Агуэро.

"Конечно, нас огорчает отсутствие Агуэро. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и чтобы он вернулся как можно скорее, потому что он такой важный игрок для нас".

"Нам приходится иметь дело с травмами. Мы преодолевали это препятствие, и должны сделать это и в случае с Серхио".

"Другим игрокам придется активизироваться. У нас есть Габби Жезус, который является удивительным игроком, но у нас также есть разные игроки, которые могут сыграть как фальшивая девятка. Я уверен, что мы сможем справиться с этим, но, конечно, мы будем скучать по Агуэро", — сказал Гюндоган официальному сайту "горожан".

Ранее сообщалось, что Сити оформил трансфер защитника Мехелена Исса Каборе.