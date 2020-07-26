Бартомеу: Барселона всегда остается фаворитом в Лиге чемпионов

Президент оценил шансы команды в евротурнире.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу высказал свое мнение о грядущих выступлениях команды в Лиге чемпионов.

"Барса всегда остается фаворитом любого чемпионата, в котором мы играем, и нынешней Лиги чемпионов, особенно учитывая этот дух победы и соревновательное рвение наших игроков. Это очень подходящий момент для возвращения к футболу, чтобы еще раз продемонстрировать талант и амбиции и то, что они умеют делать, а именно — хорошо играть в футбол".

"Ситуация в команде? В последние дни это была внутренняя самокритика, и я думаю, что это помогло возобновить энергию для будущих турниров в уникальном историческом формате и в нетипичном и исключительном сезоне с остановками и наполовину законченной лигой, которая была перезапущена".

"Я доволен самокритикой, которую сделали игроки и тренеры над собой, и что весь клуб сделал это, чтобы достичь целей и восстановить силы.", — сказал Бартомеу Mundo Deportivo.

Ранее президент каталонцев заявил, что клуб понес значительные финансовые потери из-за карантина.