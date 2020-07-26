Стали известны все потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Киевлянам предстоит пройти непростой путь к групповому этапу.

Бешикташ, который финишировал третьим в чемпионате Турции и Локомотива из Загреба, ставшая вице-чемпионом в чемпионате Хорватии, добавились в список потенциальных соперников Динамо в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Таким образом, вероятными соперниками киевлян в третьем квалификационном раунде могут стать Виктория Плзень, ПАОК, Локомотива, АЗ, Ренн и венский Рапид. С бельгийским Гентом и Бешикташем команда Луческу может сразиться лишь в раунде плей-офф.

Напомним, Динамо стартует с третьего квалификационного раунда, который пройдет в формате одноматчевого противостояния 15 и 16 сентября. Раунд плей-офф состоится из двух поединков и пройдет 22/23 и 29/30 сентября соответственно.

Кроме того, Ренн может сразу попасть в групповой этап Лиги чемпионов, если Лигу Европы выиграет команда, которая уже попала в главный евротурнир по итогам чемпионата. Также Бешикташ может лишиться места в Лиге чемпионов, если апелляцию о запрете на участие в еврокубках выиграет Трабзонспор.