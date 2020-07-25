Гасперини: Травма Мбаппе? Надеюсь она несерьезная, не хотим побеждать из-за бед других

Главный тренер бергамасков пожелал скорейшего восстановления французу.

Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру против Милана (1:1) и высказался относительно травмы Мбаппе в матче против Сент-Этьена, из-за которой тот может не сыграть против Аталанты в Лиге чемпионов.

"Травма Мбаппе? Я не знал. Мбаппе — отличный парень, надеюсь, это не серьезно. Мы не хотим побеждать из-за бед других. На самом деле, если вы выиграете против таких игроков, ваш результат значит еще больше", - приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

"Это была важная игра, противостоять Милану в наши дни непросто. Мы уступили в первые несколько минут, затем мы восстановили равновесие и провели хорошую игру".

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Милан — Аталанта.