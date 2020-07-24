Когда начнется Лига чемпионов сезона-2020/2021

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов завершится 23 августа, когда в Португалии состоится финал.
Интересно, что новый турнир стартует еще до завершения прошлого, а именно — 8 августа. В этот день Фиори (Сан-Марино) и Линфилд (Северная Ирландия), а также Дрита (Косово) и Интер Клуб (Андора) сразятся в полуфиналах предварительного раунда.
Победители выйдут в финал, где определится команда, вышедшая в первый раунд квалификации.
Календарь квалификации Лиги чемпионов
- Первый раунд квалификации пройдет 18-19 августа;
- Второй раунд квалификации пройдет 25-26 августа;
- Третий раунд квалификации пройдет 15-16 сентября (стартует Динамо Киев);
- плей-офф раунд квалификации пройдет 22-23 сентября (первые матчи) и 29-30 сентября (ответные матчи);
После определения всех 32 команд, которые примут участие в групповом раунде, 1 октября в Афинах (Греция) состоится его жеребьевка. Стартует этот этап 20 октября.
Календарь матчей группового раунда Лиги чемпионов
- 1 тур (20-21 октября);
- 2 тур (27-28 октября);
- 3 тур (3-4 ноября);
- 4 тур (24-25 ноября);
- 5 тур (1-2 декабря);
- 6 тур (8-9 декабря);
Поединки плей-офф пройдут в более-менее стандартные даты, как и было в прошлые годы. Жеребьевка 1/8 финала состоится 14 декабря.
Календарь плей-офф Лиги чемпионов
- 16/17 и 23/24 февраля (первые матчи 1/8 финала);
- 9/10 и 16/17 марта (ответные матчи 1/8 финала);
- 6/7 апреля (первые матчи 1/4 финала);
- 13/14 апреля (ответные матчи 1/4 финала);
- 27/28 апреля (первые матчи 1/2 финала);
- 4/5 мая (ответные матчи 1/2 финала);
- 29 мая финал Лиги чемпионов в Станбуле.