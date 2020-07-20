Динамо: кто может стать соперником киевлян в Лиге чемпионов?

Чтобы попасть в групповой этап, "бело-синим" нужно пройти двух оппонентов.

Подопечные Алексея Михайличенко уступили в заключительном 32-м туре УПЛ Колосу (0:2), однако все равно завершили сезон на второй строчке, что позволит сыграть осенью в квалификации к Лиге чемпионов.

Отметим, что Динамо начнет выступления с третьего квалификационного раунда ЛЧ, который будет состоять не из двух матчей, как принято, а из одного. А вот плей-офф, если киевляне туда дойдут, будет уже состоять из двух игр.

Своего первого соперника Динамо узнает 31 августа, а 1 сентября УЕФА проведет жеребьевку плей-офф.

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Можно предположить, что, если все сеяные из второго квалификационного раунда пройдут в третий (Виктория, Рапид и АЗ; либо Бешикташ заменит АЗ, если он будет представлять Турцию), то там сеяными будут Бенфика, Динамо и Гент. Четвертым сеяным будет либо Бешикташ*, либо Краснодар/ЦСКА. Динамо точно не сыграет против россиян, так как УЕФА разводит представителей Украины и России.

*Трабзонспор должен представлять Турцию в квалификации ЛЧ, но УЕФА отстранил команду от турнира. Тем не менее, турецкий клуб подал апелляцию в CAS

Если Турцию все-таки будет представлять Бешикташ, то соперниками Динамо может стать одна из четырех несеянных команд: Ренн, АЗ, Рапид и Виктория. Или ПАОК/хорватский/турецкий клуб, если они дойдут до этой стадии.

Важный момент: если Лигу Европы выиграет клуб, который обеспечил себе место в Лиге чемпионов через чемпионат, то Ренн попадет в групповой этап сразу, а у Динамо будет на одного сильного соперника меньше.

Отметим, что окончательный список потенциальных соперников Динамо сейчас зависит от финиша чемпионатов Турции, от апелляции Трабзонспора и победителя Лиги Европы.