Кавани покинет ПСЖ и не поможет команде в Лиге чемпионов

Парижане не смогут рассчитывать на форварда в оставшихся матчах турнира.

Нападающий Эдинсон Кавани не поможет ПСЖ в оставшихся матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает издание Marca.

Стороны приняли решение прекратить сотрудничество 30 июня, когда истекает срок контракта форварда. Уругваец хотел бы сосредоточиться на поисках нового клуба и не намерен задерживаться в Париже.

В этом сезоне 33-летний игрок провел 22 поединка в футболке "сине-красных", отличившись семью голами и тремя ассистами.

В подписании Кавани был заинтересован Интер, однако они не смогли договориться об условиях сотрудничества. Также интерес к нападающему проявляют Атлетико и Ньюкасл.