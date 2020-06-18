Сетьен: Наполи — очень серьезный соперник

Менеджер поразмышлял о будущем противостоянии с итальянцами.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен высказал свое мнение об изменениях в формате Лиги чемпионов и противостоянии с Наполи.

"Я думаю, что новый формат Лиги чемпионов хуже не только для Барсы, но и для всех, поскольку на двух этапах у вас, по крайней мере, больше шансов на квалификацию. Мы все хотим играть дома и в гостях, но обстоятельства такие, какие есть, и мы должны адаптироваться".

"Наполи — очень сильный противник. Они показали хорошие результаты в финале Кубка и уже заставили нас усердно работать в первом матче. Нам будет нелегко, но мы постараемся изо всех сил", — цитирует Сетьена Football Italia.

Ранее испанский специалист рассказал о роли нападающего Антуана Гризманна для нынешней команды каталонцев.