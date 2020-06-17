Родри: У Манчестер Сити лучше команда, чем у Реала

Испанец высоко оценивает шансы своей команды на проход Реала в Лиги чемпионов.

Полузащитник Манчестер Сити Родри высказался о шансы своей команды выйти победителем из противостояния с мадридским Реалом в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Нет никаких гарантий прохода дальше в противостояниях с Мадридом, хотя мы и выиграли со счетом 2:1. Это Реал, и они не намерены вылетать. Однако у нас команда лучше, что мы и показали в первом матче, но нужно сделать еще один шаг".

"Мы должны уважать наших противников, мы должны идти к победе. Если этого не делать, то у нас будут проблемы".

"Мысли о Реале, который выиграл три титула Лиги чемпионов подряд и был настолько сильным в последние годы в Европе, придают нам моральный дух и уверенность в том, что мы можем пройти их. В Европе есть и другие отличные команды, не только Мадрид", — приводит слова Родри AS.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити в Мадриде одолел Реал со счетом 2:1, после чего турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Официальных дат возобновления еврокубков пока нет.