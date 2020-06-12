Все оставшиеся матчи Лиги чемпионов доиграют в Лиссабоне — Bild

Португальская столица примет также не сыгранные матчи 1/8 финала.

Столица Португалии Лиссабон станет хозяином доигровки текущего сезона Лиги чемпионов. Об этом сообщает Bild.

По информации немецкого таблоида, УЕФА принял предварительное решение провести в Португалии не только "финал восьми", но и доиграть не сыгранные ответные поединки 1/8 финала.

По прежнему футбольные власти придерживаются позиции доиграть турнир в формате одного матча на каждой стадии.

Напомним, участниками 1/4 финала Лиги чемпионов уже являются Атлетико Мадрид, Пари Сен-Жермен, Аталанта, РБ Лейпциг. Не сыгранными являются ответные матчи Ювентус — Лион (первый матч — 0:1), Ман Сити — Реал (2:1), Барселона — Наполи (1:1), Бавария — Челси (3:0).

Ранее также сообщалось, что доигровка Лиги Европы может состояться во Франкфурте-на-Майне.