Марез: Сейчас самое время Ман Сити выиграть Лигу чемпионов

Алжирский хавбек уверен в успехе "горожан" в рамках ЛЧ.

Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез оценил шансы своей команды на победу в Лиге чемпионов в текущем сезоне.

"Думаю, сейчас самое время Манчестер Сити выиграть Лигу чемпионов. Для победы у нас есть буквально все: команда, высококлассный тренер".

"Не знаю, являемся ли мы сейчас лучшими в мире, однако мы достаточно хороши, чтобы стать триумфаторами турнира. Лига чемпионов – сложный турнир, все хотят победить. Нас ждет тяжелая борьба", — приводит слова Мареза Goal.com.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити в Мадриде одолел Реал со счетом 2:1, после чего турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Официальных дат возобновления еврокубков пока нет.