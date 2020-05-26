Ровно 21 год назад Манчестер Юнайтед совершил один из лучших камбеков в истории финалов Лиги чемпионов

26 мая 1999 года в Барселоне на Камп Ноу состоялся последний финал Лиги чемпионов в 21 веке.

Этот финал мог стать украинским, если бы киевское Динамо не отпустило "тепленькую" Баварию в Киеве (3:3) и сыграла бы в нужную игру в Мюнхене (0:1). Но первый и единственный выход украинского клуба в финал главного европейского клубного турнира так и не состоялся. Манчестер Юнайтед в параллельном противостоянии также в нелегком бою одолел Ювентус (1:1, 3:2).

26 мая "красные дьяволы" и "ротен" встретились на Камп Ноу. Уже на 6-й минуте Марио Баслер вывел немцев вперед. Первый тайм был целиком и полностью за мюнхенцами, а Петер Шмейхель был благодарен судьбе, что все обошлось лишь одним пропущенным голом.

Во втором тайме Бавария не позволила сэру Алексу Фергюсону переломить ход поединка тактически. Мюнхенцы все также остро атаковали, но второй гол никак не хотел становиться реальностью (две перекладины и тд). На 67-й минуте у манкунианцев на замену вышел Тедди Шерингем, а на 81-й минуте Оле-Гуннар Солскьяер.

Шло компенсированное время матча, и ничто не предвещало того, что "ротен" могут упустить эту победу. Президент УЕФА Леннарт Юханнсон уже спускался с VIP-трибуны, дабы подготовиться для вручения заветного трофея Баварии. Но те же Шерингем и Солскьяер на 91-й и 93-й минутах, соответственно, вырвали для "дьяволов" победу.