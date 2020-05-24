25 лет назад Клюйверт стал самым молодым автором гола в финале Лиги чемпионов

Форвард принес Аяксу четвертую и пока что последнюю победу в Лиге чемпионов в истории клуба.

Патрик Клюйверт вошел в историю 24 мая 1995 года, когда забил гол в ворота Милана. Он стал самым молодым автором гола в финале Лиги чемпионов в истории – 18 лет и 327 дней.

Мяч заменившего Яри Литманена Клюйверта так и остался единственным – 1:0, что принесло команде Луи ван Гаала заветный трофей.

Состав Аякса в том матче выглядел таким образом: Эдвин ван дер Сар – Михаэль Райцигер, Дэнни Блинд, Франк Райкаард, Франк де Бур – Эдгар Давидс, Кларенс Зеедорф, Яри Литманен, Финиди Джордж, Рональд де Бур – Марк Овермарс.

После Аякса Клюйверт выступал за Милан, Барселону, Ньюкасл, Валенсию, ПСВ и Лилль, завоевав в сумме девять трофеев.