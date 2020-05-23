Менди: Манчестер Сити все еще мечтает о Лиге чемпионов

Защитник рассказал о выступлениях команды в еврокубках.

Крайний защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди поведал о целях команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Каждый из футболистов прекрасно осознает, что мы выиграли на Бернабеу, и это не означает, что противостояние завершено или что мы квалифицированы в четвертьфинал".

"У нас есть возможность далеко продвинуться в этом турнире, и мы хотим его заполучить. Сейчас необходимо, чтобы все восстановились, занялись спортом, сосредоточились на цели. У нас пока нет Лиги чемпионов, поэтому мы мечтаем об этом трофее", — цитирует Менди Goal.

Ранее о вероятном возобновлении английской Премьер-лиги рассказал крайний защитник Сити Александр Зинченко.