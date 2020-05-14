Сауль: С Ливерпулем был не самый сложный матч

Хавбек рассказал о победе "матрасников" в Лиге чемпионов.

Полузащитник Сауль Ньигес поделился своими впечатлениями после победы над Ливерпулем в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"С Ливерпулем был очень сложный матч, но мы были готовы. Если честно, я не очень страдал. Мне не кажется, что мы играли плохо.

Помню, как мы играли с Баварией в Германии в 2016-м. Мне было очень сложно, думал, я уйду не живым с поля. На Энфилде я был уверен в команде, мы хорошо действовали.

У них действительно было много шансов, Ян Облак был невероятным. Поначалу у нас не было достаточно шансов, но когда они забили первый гол, мы видели, что они двинулись вперед и оставляли пространства для наших атак", – рассказал Сауль в интервью официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Атлетико хочет выручить около 150 млн евро за Сауля.

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