Шевченко —12-й в истории Лиги чемпионов по соотношению голов и матчей

Тренер сборной Украины вошел в рейтинг лучших бомбардиров еврокубкового турнира.

Бывший нападающий Динамо, Милана и Челси Андрей Шевченко вошел в рейтинг лучших игроков в истории Лиги чемпионов по соотношению забитых голов и проведенных матчей от GiveMeSport.

Нынешний тренер сборной Украины расположился на 12-й строчке в рейтинге с коэффициентом 0,48, забив 48 голов в 100 матчах в рамках ЛЧ.

Возглавил рейтинг форвард Барселоны Лионель Месси с коэффициентом 0,81, а Криштиану Роналду расположился на третьей строчке (0,76).

1. Лионель Месси (141 матч, 114 голов, 0,81)

2. Руд ван Нистерлой (73 матча, 56 голов, 0,77)

3. Криштиану Роналду (169 матчей, 128 голов, 0,76)

4. Роберт Левандовски (86 матч, 64 мяча, 0,74)

5. Неймар (57 матч, 35 голов, 0,61)

6. Филиппо Индзаги (81 матч, 46 мячей, 0,57)

7. Эдинсон Кавани (62 игры, 35 голов, 0,56)

8. Серхио Агуэро (71 матч, 39 голов, 0,55)

9. Карим Бензема (119 матчей, 64 мяча, 0,54)

10. Рауль (142 игры, 71 гол, 0,50)...

… 12. Андрей Шевченко (100 матчей, 48 голов, 0,48)

Ранее сообщалось, что Шевченко занял седьмое место в списке худших трансферов в истории АПЛ по версии ESPN.

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