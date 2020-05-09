Хиддинк о поединке Челси — Барселона: Подумал, что матч мог быть договорным

Экс-наставник "синих" лишь один раз усомнился в честности футбола.

В сезоне-2008/09 Челси на своем поле принимал Барселону в полуфинале Лиги чемпионов. На протяжении всего матча арбитр Том-Хеннинг Эвребо принимал невероятно спорные решения в пользу каталонской команды.

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Как минимум, норвежский судья мог несколько раз назначать пенальти в ворота Барселоны, но свисток рефери молчал. Этот поединок вошел в историю как один из самых скандальных в футболе, а на тот момент главный тренер Челси Гуус Хиддинк впервые за всю карьеру усомнился в честности игры.

"Судья меня удивил, ведь до этого он проводил отличные матчи. Это худшее судейство, что я когда-либо видел? Пожалуй, да".

"Это был единственный раз, когда я подумал, что матч мог быть договорным", — приводит слова Гууса Хиддинка Talksport.

В итоге, Барселона забила гол на 93-й минуте игры и вышла в финал Лиги чемпионов, где обыграла Манчестер Юнайтед и выиграла турнир.