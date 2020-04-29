Реформа Лиги чемпионов: конец борьбы за топ-4?

Организация рассматривает отбор по рейтингу с сезона-2024/25.

Футбольная ассоциация Англии раскрыла планы УЕФА, сообщается в годовом отчете организации.

Таким образом, УЕФА может поставить точку в национальных первенствах в борьбе за первые четыре строчки. Рассматривается вариант, что попасть в Лигу чемпионов с сезона-2024/25 можно будет по рейтингу, который основан на положении команды в чемпионате за прошедшие четыре сезона (начиная с сезона-2020/21).

ФА сообщает, что такой расклад событий рассчитан на то, что "поможет защитить доходы элитных европейских клубов".

Ранее УЕФА установил дедлайн для ассоциаций: все должны предоставить планы до 25 мая.

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