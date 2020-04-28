ПСЖ может играть матчи Лиги чемпионов только заграницей

Парижский клуб хочет доиграть еврокубковый турнир и готов рассмотреть все варианты.

Во вторник, 28 апреля, стало известно, что футбола во Франции не будет как минимум до августа. Это означает, что ПСЖ не сможет участвовать в Лиге чемпионов и принимать соперников на своем поле.

Тем не менее, клуб может доиграть оставшиеся матчи заграницей.

"Мы уважаем решение французского правительства. Мы намерены играть в финальных раундах Лиги чемпионов этого сезона".

"Если играть во Франции невозможно, мы будем играть заграницей, гарантируя, что наши игроки и весь персонал будет в наилучшем состоянии здоровья", — приводит слова президента ПСЖ Насера Аль Хелайфи Football Italia со ссылкой на RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Лига 1 рассматривает три варианта распределения еврокубковых мест.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.