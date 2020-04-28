Флоренци: Только Манолас не верил в проход после 1:4 от Барселоны, но потом он забил победный гол

Итальянский полузащитник вспомнил сумасшедший четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов.

В первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов сезона-2017/18 Рома уступила Барселоне на выезде со счетом 1:4, но в домашней встрече смогла победить 3:0 и пройти дальше.

Алессандро Флоренци вспомнил, что тогда в итоговый успех не верил лишь Костас Манолас, но грек в итоге забил победный гол.

"После поражения 4:1 в первом матче мы не чувствовали себя побежденными. Это было странно. Нас было 25 человек, и 24 считали, что мы можем пройти.

Был кто-то, кто не верил, что мы вообще можем это сделать, и это был Манолас — тогда он забил победный гол! Единственный, кто не поверил, и он сделал это", — передает слова Флоренци Football italia со ссылкой на Instagram Марко Бьяджи.

Напомним, что после феноменального камбэка Манолас вдохновился и грозился пройти Ливерпуль, но Рома вылетела.